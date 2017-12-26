Идеи подарков на Новый год от КерчьИНФО

Подготовка к Новому году – дело серьезное. Одной из самых главных и сложных задач ежегодно является выбор подарков. О том, что дарить, расскажет статья от КЕРЧЬ ИНФО.



Универсальных подарков, конечно же, не существует. Важно знать предпочтения человека, которому вы собираетесь свой подарок преподнести. Тем не менее, мы постарались составить подборку подарков, которые смогу подойти максимальному количеству людей.

Итак, усаживайтесь поудобнее.

Идеи подарков на Новый год 2018

1. Теплые «уютности»

Зима – время года, когда все больше времени хочется проводить дома: под теплым одеялом и с кружкой горячего какао с зефирками. Поэтому беспроигрышным вариантом станут теплые милые носочки (да, да, не надо кривиться), пледы и пижамы.

А для тех, кто любит погулять и насладиться новогодней атмосферой города, украшенного гирляндами и мишурой, – шапки, варежки, шарфы и свитера. Сюда же – термосы и термокружки.

2. Новогоднее «ассорти»

Когда с подарком – ну уж совсем никак не угадать, можно схитрить и собрать комплект «первой необходимости». Рецепт весьма прост: необходимо взять любую удобную емкость (чашку, коробку или какую-нибудь милую баночку) и наполнить ее всякой новогодней всячиной. Подойдут чаи, ароматические свечи, мед, фотографии, конфеты – полет фантазии совершенно свободен. А если взять коробку побольше, то и целый килограмм мандарин можно уместить. :)

3. На все случаи жизни

Как известно, лучший подарок – это книга. В Новый год это правило работает ничуть не хуже. Только постарайтесь подобрать что-то праздничное и радостное: рождественские сказки, сборник писем Деду Морозу или морозных узоров на окне. А может быть подборку мистических новогодних историй? Отталкивайтесь от предпочтений принимающей стороны.

Сюда же, к подарком со 100% вероятностью радости от их получения можно отнести ежедневники. Кто не любит ставить новые цели в Новый год?

4. В семейном кругу

Новогодние и рождественские каникулы – самое подходящее время для того, чтобы провести его с семьей и близкими родственниками. На протяжении всего года мы безумно заняты, всегда куда-то спешим и торопимся. Сейчас же есть время расслабиться и насладиться приятной компанией. Для создания приятных воспоминаний как нельзя лучше помогут настольные игры или пазлы. Такой подарок будто 2 в 1: с одной стороны материальная вещь, с другой – бесценные воспоминания и время, проведенное в компании близких и любимых.

5. В ногу со временем

В списке подарков уж никак нельзя обойти стороной достижения современности. Различные технические средства и аксессуары к ним пригодятся абсолютно всем. Скажите, кто откажется от нового смартфона, планшета или ноутбука? Если ваш бюджет немного скромнее и уже порядком износился от всяческих предновогодних приготовлений то наушники, флешки или внешние аккумуляторы – отличная альтернатива.

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