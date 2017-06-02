Идею морского сообщения между Черноморским и Керчью зарубили на корню

Регулярные скоростные пассажирские перевозки между портами Азовского и Черного морей — преждевременны. Такое мнение выразил министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ.

Он напомнил, что еще в 2014 году осуществлялись перевозки в Крым не только через Керченскую паромную переправу, то также из Новороссийска и Анапы, для чего использовались скоростные суда вместимостью 250-300 человек.

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«Опыт эксплуатации таких судов показал, что эта морская перевозка имеет очень низкую эффективность — процент загрузки был в пределах 10, может быть чуть больше. И конечно, при тех ограничениях, которые есть в Черном море, с точки зрения длительности сезона, штормовой, ветровой нагрузки, говорить о регулярном сообщении на таком длинном плече, наверное, пока не приходится. То есть нет такого класса, типа судов, которые гарантированно держали бы погодные и морские условия», — передает ТАСС слова министра.

СОКОЛОВ уточнил, что в федеральном бюджете не найдется денег на подобные перевозки, ведь они попросту не будут востребованы.

Ранее с предложением создать скоростное сообщение между портами Черного и Азовского морей выступил Росморречфлот. В качестве возможных маршрутов пассажирских перевозок скоростными судами назывались Азов — Темрюк, Сочи — Ялта, Сочи — Темрюк, Черноморское — Керчь, Анапа — Керчь.

При этом ведомство отмечало, что в Крыму и Краснодарском крае нет крупных компаний, которые занимались бы пассажирскими перевозками.