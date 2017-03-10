Игровой клуб в BON APPETIT. Приглашаем с пользой провести вечер воскресенья!

ВНИМАНИЕ, АКЦИИ! Обязательно к просмотру!

Игровые вечера в Bon Appetit — это новые знакомства, дружная компания и прекрасная альтернатива для тех, кто не хочет проводить в стенах дома драгоценный воскресный выходной.

Каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ под руководством опытной ведущей будут проходить игровые вечера.

В нашем арсенале самые хитовые и увлекательные активные игры: Codenames, Activity Travel, Alias и другие интеллектуально-юмористические развлечения.

Захватывающий досуг, где торжествует дедукция, ассоциации и командная сплоченность!

Скучать не придётся!

С 18:00 до 21:00 играем, пародируем, отгадываем, веселимся и просто прекрасно проводим время в дружном кругу!

Вход свободный.

Окунёмся в атмосферу творчества и эрудиции вместе!

Bon Appetit позаботится о Вашем досуге!

АКЦИЯ в Bon Appetit: «ПАРОВОЙ NON STOP!»

Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК при заказе парового коктейля Вы получаете 40% скидку на любой алкогольный коктейль из меню, а также неограниченный сеанс наслаждения безникотиновым паровым кальяном!

Начало недели тоже может быть интересным…

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: «При заказе порции фирменных крылышек БАФФАЛО пиво в подарок!»

«Крылышки Баффало с хрустящим картофелем» — это новое блюдо для больших компаний.

При заказе 1 порции (750 г) Вы получаете в подарок 2 бокала вкусного пива «Одна Тонна» (по 0,33 мл) от приватной пивоварни «Бочкари» (Алтайский край).

Акция действует ежедневно!

Решили собраться компанией? Мы знаем, что Вам нужно — «счастливые крылышки» от Bon Appetit.

+7 978 816 888 6

vk.com/kerch.appetit