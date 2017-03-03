Игровой клуб в BON APPETIT. Приглашаем с пользой провести вечер воскресенья!

ВНИМАНИЕ, АКЦИИ! Обязательно к просмотру!
Игровые вечера в Bon Appetit — это новые знакомства, дружная компания и прекрасная альтернатива для тех, кто не хочет проводить в стенах дома драгоценный воскресный выходной.
Каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ под руководством опытной ведущей будут проходить игровые вечера.
В нашем арсенале самые хитовые и увлекательные активные игры: Codenames, Activity Travel, Alias и другие интеллектуально-юмористические развлечения.
Захватывающий досуг, где торжествует дедукция, ассоциации и командная сплоченность!
Скучать не придётся!
С 18:00 до 21:00 играем, пародируем, отгадываем, веселимся
Окунёмся в атмосферу творчества и эрудиции вместе!
Bon Appetit позаботится о Вашем досуге!
АКЦИЯ в Bon Appetit: «ПАРОВОЙ NON STOP!»
Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ВТОРНИК при заказе парового коктейля Вы получаете 40% скидку на любой алкогольный коктейль из меню, а также неограниченный сеанс наслаждения безникотиновым паровым кальяном!
Начало недели тоже может быть интересным…
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: «При заказе порции фирменных крылышек БАФФАЛО пиво в подарок!»
«Крылышки Баффало с хрустящим картофелем» — это новое блюдо для больших компаний.
При заказе 1 порции (750 г) Вы получаете в подарок 2 бокала вкусного пива «Одна Тонна» (по 0,33 мл) от приватной пивоварни «Бочкари» (Алтайский край).
Акция действует ежедневно!
Решили собраться компанией? Мы знаем, что Вам нужно — «счастливые крылышки» от Bon Appetit.
+7 978 816 888 6
vk.com/kerch.appetit