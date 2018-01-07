Игрушечная Керчь: невероятные фото через объектив тильт-шифт

КерчьИНФО – команда талантливых людей влюбленных в свое дело. Даже в выходные мы собираемся вместе, чтобы найти удивительные кадры. Теперь мы делимся с читателями красотой нашего города через объектив тильт-шифт.

Каждый керчанин и гости города любовались панорамой с горы Митридат. Все прекрасно знают какой вид открывается здесь – Керчь удивляет своей многогранностью, пролив затягивает в морскую гладь.

При помощи эффекта тильт-шифт из обычной фотографии мы получили иллюзию игрушечного города. Это позволяет посмотреть на Керчь глазами ребенка.

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Крымский мост – отдельный город. Отсюда видно, что там «кипит» жизнь. Кажется, что это город будущего. Здесь живут и работают вместе люди и «роботы». Арки, как портал из одного мира в другой – из него появляются баржи, корабли, катера.

На несколько минут оставьте свои заботы, не думайте о делах. Рассмотрите фото и подключите фантазию… Попробуйте визуально дотронуться да мелких деталей. Впечатляет?

Игрушечная Керчь: фото с эффектом тильт-шифт

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