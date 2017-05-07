Игры в мусоре: в Керчи на детской площадке устроили свалку

Мусор… Сколько раз уже керчане возмущались по поводу того, что если в центре города все более-менее хорошо, то в более отдаленных районах и во дворах убирать то ли некому, то ли просто не хотят.

В очередной раз, пролистывая социальные сети, натыкаемся на свалку. И, как зачастую, она опять возле мусорных контейнеров. Ухудшается ситуация тем, что эта свалка расположена прямо возле детской площадки. А ведь в мусоре зачастую роются крысы, или еще чего похуже. Вдобавок, потеплело, и «аромат» наверняка оставляет желать лучшего.

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Фотографии этого непотребства были опубликованы в группе «Чёрный список | Керчь». Пользователь жалуется на несанкционированную свалку мусора, в районе детской площадки по Вокзальному шоссе, недалеко от поликлиники №1. На фото отчетливо видно, что мусороуборочная машина давно забыла про это место.

Город может не обращать внимание на свалки мусора во дворах, или по обочинам дороги, но на детской площадке – это уже перебор. Или, как иронично подмечает пользователь той же группы: «Авось детишки проголодаются?» .

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