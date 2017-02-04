Имя почётного гражданина Керчи увековечено на мемориальной доске

Сегодня на здании «Керчьрыбпрома» появилась доска памяти, увековечивающая имя почетного гражданина города-героя Керчи, генерального директора объединения «Керчьрыбпром» в 1964-1980 годах Леонида Гавриловича Тимофеева. Об этом сообщает в своём аккаунте Лариса Щербула.

От лица законодательных органов на церемонии присутствовал заместитель председателя горсовета Николай Гусаков. Гусаков от души поблагодарил собравшихся за память, искренние слова о руководителе, который так много сделал не только для родного предприятия и для объединения, но также для всего города в целом.

На церемонии открытия выступило много людей, которые в своё время трудились плечом к плечу с Леонидом Гавриловичем. Соратники Леонида Тимофеева с теплом рассказывали о его энтузиазме, рвении и трудолюбии. Если бы не он, не было бы микрорайона из пятиэтажек на Марате, не было бы гостиницы, детсада, даже стадион 50-летия Октября был возведен благодаря его усердию, рассказывали коллеги Леонида Гавриловича.

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На протяжении долгих 16 лет под руководством Тимофеева каждый год флот пополнялся 3 крупнотоннажными судами с минимальным экипажем в 79 человек, что ежегодно давало керчанам 237 рабочих мест. Леонид Тимофеев стоял у истоков рождения морского рыбного порта и судоремонтного завода. В период его директорства в эксплуатацию было сдано более 50 000 квадратных метров жилья, благодаря чему 1250 семей справили своё новоселье.

Леонид Гаврилович помогал возрождаться Керчи после тотального её разрушения в годы войны. Генеральный директор постоянно оказывал помощь больничным учреждениям, детским садам, социальной сфере города. Благодаря его неоценимому вкладу в Керчи всегда очень масштабно и торжественно отмечался День рыбака.

Тимофеев Леонид Гаврилович — замечательный пример для подражания всех керчан. Благодаря его любви к городу, трудолюбию и целеустремлённости в Керчи было возведено большое количество ценных объектов, которые служат нынешним и будут служить будущим поколениям.

Имя Леонида Тимофеева увековечено не только на пантеоне возле здания городской администрации и мемориальной доске памяти на здании «Керчьрыбпрома», но и в сердцах всех керчан, которые выражают слова благодарности за неоценимый вклад этого удивительного человека в развитие города.

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