В Керчи январская ночь сковала инеем и морозом улицы города. Сегодня утром многие керчане простояли на остановках в ожидании троллейбусов. Но в итоге были вынуждены передвигаться с помощью маршрутных такси и автобусов.

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Движение керченских троллейбусов была временно приостановлена в связи из-за заледенелых проводов.

Как сообщили читатели сайта KerchINFO.com, троллейбусы приостановили своё движение в районе остановки «Оптика» и на кольце Автовокзала. Последний, после устранения неполадки, продолжил своё движение.

В связи с небольшим морозом (-1 °С) и инеем на проводах работа керченских троллейбусов даёт сбой. Возможно, эти заминки будут продолжаться в течение всего дня, так как только на протяжении утра это уже два таких случая.

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