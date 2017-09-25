Инфекционные заболевания в Керчи: интересные цифры

В августе месяце 2017 году в Керчи зарегистрировано 1127 случаев инфекционной заболеваемости, включая ОРВИ, что на 31,2% меньше, чем в августе 2016г. – 1639 случаев. Об этом сообщает Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается рост инфекционной заболеваемости среди следующих инфекций: вирусный гепатит, инфекционный мононуклеоз, микроспория, чесотка – рост на 1 случай.

В то же время отмечается снижение инфекционной заболеваемости за счет сальмонеллеза – на 6 случаев, острых кишечных инфекций – на 4 случая, туберкулеза – снижение на 4 случая, ветряной оспы – снижение на 3 случая, педикулеза – снижение на 3 случая, гонореи – снижение на 5 случаев.

За август месяц 2017 г. в г. Керчи случаев бешенства среди животных и людей не зарегистрировано. Всего по г. Керчи за август месяц 2017 г. в травмпункт и хирургические кабинеты обратилось 33 человека с жалобами на покусы животными, из них дети – 7 человек.За аналогичный период 2016 г. обратилось 49человека (детей – 14). В августе 2017 года по г Керчи зарегистрирован 1 укус диким животным.

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За августе месяце 2017г в г. Керчи зарегистрировано 13 экстренных извещений на ОКЗ (за август месяц 2016г. – 17 экстренных извещений). Случаев заболевания ОКЗ и сальмонеллезом среди декретированных лиц за август месяц 2017г. не зарегистрировано. А также не регистрировались групповые случаи ОКЗ, вспышечная заболеваемость ОКЗ в т.ч. в детских учреждениях, заболеваемость ОКИ носит спорадический характер, не имеет единого источника и фактора передачи.

В августе месяце в лечебно-профилактических организациях г. Керчи согласно плану проводится иммунизация детского и взрослого населения. Согласно годовому плану за 8 месяцев должны быть достигнуты показатели в среднем в 66,4% (8,3% в месяц) от запланированного за год.

За 8 месяцев 2017 года регистрируются низкие показатели в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» при вакцинации против гепатита В декретированной группы населения – за 8 месяцев план выполнен на 11%, вакцинация против кори взрослые до 35 лет выполнен на 53,7%, ревакцинация против кори взрослых до 35 лет среди декретированной категории населения – 1,33%.

По ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» регистрируются такие цифры. Вакцинировано против БЦЖ старше года 13,3%, полиомиелит старше года – 55,5%, АДМ старше года – 42,99%, против кори, паротита старше 2 лет – 57,5%, против пневмококковой инфекции дети до года – 52%, против пневмококковой инфекции дети 1 года – 49,1%. При ревакцинации регистрируются следующие показатели: 2 ревакцинация АДС-М старше 7 лет – 45%, 3 ревакцинация АДС-М 14 лет – 48%, БЦЖ в 7 лет – 34,9%, против кори, паротита – 52,5%, против кори, паротита старше 6 лет – 20%, против пневмококковой инфекции дети до 18 мес. – 46%, против пневмококковой инфекции дети 1 года – 52%.

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А также низкие показатели охвата иммунизацией сохраняются в ГБУЗ РК «Керченская городская больница №2». Среди взрослого населения за 8 месяцев против кори взрослые до 35 лет привито – 35%. При ревакцинации против кори взрослые до 35 лет – 28%. Среди детского населения против пневмококковой инфекции дети до 1 года вакцинировано – 58,6%, вакцинировано против кори, паротита 1 год – 56,6%, ревакцинировано против кори, паротита в 6 лет – 33,1%, 3 ревакцинация полиомиелита 14 лет – 57,5%, против пневмококковой инфекции дети 18 мес. – 21%, против кори в 6 лет – 33%.

По ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» среди взрослого населения также регистрируются низкие показатели вакцинации. Вакцинировано против гепатита В среди декретированных – 23,5%, против кори до 35 лет – 6,5%. Ревакцинировано АДС-М взрослые – 52%, против кори декретированные – 48,1%. Среди детского населения вакцинировано – БЦЖ старше года – 16%, АДС-М старше года – 18,18%, против кори, паротита в 1 год – 49%, против кори, паротита старше 2-х лет – 44,7%. Ревакцинировано – против кори, паротита в 6 лет – 45%, против БЦЖ 7 лет – 50% .

По ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» отмечаются такие показатели: против туберкулеза вакцинировано 58%, против гепатита В новорожденные – вакцинировано 0% от годового плана, при запланированном – 1293 ребенка.

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