Информация для граждан о работе МФЦ г. Керчи

В городе Керчь с 2015 года открыт и работает многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), который расположен по адресу: ул. Кирова, 17, каб. 108.

Время и дни работы: с 08-00 до 17-00 Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.

Телефон «горячей» линии 8 (978) 950 94 50,

8 (3652) 604 920 (многоканальный)

Официальный сайт: md-crimea.ru

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