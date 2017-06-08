ИНФОРМЕРЫ. 10-ый выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы увидите:
✔ О насущном.
✔ Новый филиал Sigmascouting.
✔ День защиты детей в спорт клубе Атлант (Часть 1).
✔ Хорошие новости: замглавы администрации Керчи Роман Кириченко).
✔ Пятница в Черри.
✔ Современная военная техника!!! (спасибо, что присылаете такие крутые материалы!!!).
✔ Хорошие новости: новая футбольная площадка.
✔ Оля о мужчинах.
✔ День защиты детей в спорт клубе Атлант (Часть 2).
✔ Дети))).
✔ Финал Лиги чемпионов.
✔ О выходе выпусков!
‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼
Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
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ИНФОРМЕРЫ. 9-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 8-ой выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 7-ой выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»
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