ИНФОРМЕРЫ. 10-ый выпуск

Июнь 08 19:53 2017

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы увидите:

✔  О насущном.

✔  Новый филиал Sigmascouting.

✔  День защиты детей в спорт клубе Атлант (Часть 1).

✔  Хорошие новости: замглавы администрации Керчи Роман Кириченко).

✔  Пятница в Черри.

✔  Современная военная техника!!! (спасибо, что присылаете такие крутые материалы!!!).

✔  Хорошие новости: новая футбольная площадка.

✔  Оля о мужчинах.

✔  День защиты детей в спорт клубе Атлант (Часть 2).

✔  Дети))).

✔  Финал Лиги чемпионов.

✔  О выходе выпусков!

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!

Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»

 

 

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