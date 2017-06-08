ИНФОРМЕРЫ. 10-ый выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы увидите:

✔ О насущном.

✔ Новый филиал Sigmascouting.

✔ День защиты детей в спорт клубе Атлант (Часть 1).

✔ Хорошие новости: замглавы администрации Керчи Роман Кириченко).

✔ Пятница в Черри.

✔ Современная военная техника!!! (спасибо, что присылаете такие крутые материалы!!!).

✔ Хорошие новости: новая футбольная площадка.

✔ Оля о мужчинах.

✔ День защиты детей в спорт клубе Атлант (Часть 2).

✔ Дети))).

✔ Финал Лиги чемпионов.

✔ О выходе выпусков!

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:

⭐присылайте свои новости

☎ звоните +79782257540

✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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