ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔узнаете, каким способом приводят себя в форму журналисты КерчьИНФО

✔покатаетесь на настоящем японском внедорожнике по бездорожью окрестностей Керчи

✔откроете для себя забытого керченского поэта «серебрянного» века

✔побываете в эпицентре футбольных страстей на матче «Океан» — «Крымтеплица»

✔прокачаете зал диско-холла «Камелот» вместе с группой «Многоточие»

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:

⭐присылайте свои новости

☎ звоните +79782257540

✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

👍 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE! 👍

#информеры #керчь #керчьинфо #новостикерчи #океанкерчь #планетапроспорт #камелот #4х4 #многоточие