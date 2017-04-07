ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:
✔узнаете, каким способом приводят себя в форму журналисты КерчьИНФО
✔покатаетесь на настоящем японском внедорожнике по бездорожью окрестностей Керчи
✔откроете для себя забытого керченского поэта «серебрянного» века
✔побываете в эпицентре футбольных страстей на матче «Океан» — «Крымтеплица»
✔прокачаете зал диско-холла «Камелот» вместе с группой «Многоточие»
и увидите другие сюжеты.
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Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
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ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»