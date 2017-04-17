ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на праздновании дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков

✔ узнаете о деталях футбольного матча Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Барселона» и поединке Сергея Погосяна

✔ познакомитесь с юными талантливыми танцорами Керчи

✔ узнаете, где в городе лучший салон красоты

✔ побываете на пресс-туре строительства транспортной развязки Керченского моста

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:

⭐присылайте свои новости

☎ звоните +79782257540

✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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