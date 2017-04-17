ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:
✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на праздновании дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков
✔ узнаете о деталях футбольного матча Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Барселона» и поединке Сергея Погосяна
✔ познакомитесь с юными талантливыми танцорами Керчи
✔ узнаете, где в городе лучший салон красоты
✔ побываете на пресс-туре строительства транспортной развязки Керченского моста
и увидите другие сюжеты.
‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼
Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
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ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»