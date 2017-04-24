ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск

ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск
Апрель 24 22:37 2017

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете  на финале Бьюти Боди проекта и на открытии 2-го Керченского фестиваля фотографии
✔ узнаете о деталях футбольного матча «Океан» (Керчь) — «Евпатория»
✔ узнаете о планах керчанки Сабрины БАГИРОВОЙ
✔ предприниматель и меценат Олег СЕДОВ расскажет о строительстве и открытии спортивных площадок для занятий workout
✔ вместе с поисковой партией МЧС побываете возле места трагедии: крушении сухогруза «Герои Арсенала» 

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

👍 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE! 👍

#информеры #керчь #керчьинфо #новостикерчи #океанкерчь #ВВпроект #сабринабагирова #workout

ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск

ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск

ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!

Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!