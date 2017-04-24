ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на финале Бьюти Боди проекта и на открытии 2-го Керченского фестиваля фотографии

✔ узнаете о деталях футбольного матча «Океан» (Керчь) — «Евпатория»

✔ узнаете о планах керчанки Сабрины БАГИРОВОЙ

✔ предприниматель и меценат Олег СЕДОВ расскажет о строительстве и открытии спортивных площадок для занятий workout

✔ вместе с поисковой партией МЧС побываете возле места трагедии: крушении сухогруза «Герои Арсенала»

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:

⭐присылайте свои новости

☎ звоните +79782257540

✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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