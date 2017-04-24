ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:
✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на финале Бьюти Боди проекта и на открытии 2-го Керченского фестиваля фотографии
✔ узнаете о деталях футбольного матча «Океан» (Керчь) — «Евпатория»
✔ узнаете о планах керчанки Сабрины БАГИРОВОЙ
✔ предприниматель и меценат Олег СЕДОВ расскажет о строительстве и открытии спортивных площадок для занятий workout
✔ вместе с поисковой партией МЧС побываете возле места трагедии: крушении сухогруза «Герои Арсенала»
и увидите другие сюжеты.
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Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
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ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»
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