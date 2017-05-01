ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:
✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на круизном теплоходе «Русь Великая»
✔ узнаете о фантастическом разгроме симферопольской «Таврии» футболистами керченского «Океана»
✔ увидите клип с участием керчанки Сюзанны АБДУЛЛА
✔ узнаете ХОРОШИЕ НОВОСТИ от лучшего журналиста Керчи Вероники КОТЬКОВОЙ
и увидите другие сюжеты.
‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼
Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
👍 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE! 👍
#информеры #керчь #керчьинфо #новостикерчи #океанкерчь #никакотькова #сюзаннаабдулла #МЧС
ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: