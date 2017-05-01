ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на круизном теплоходе «Русь Великая»

✔ узнаете о фантастическом разгроме симферопольской «Таврии» футболистами керченского «Океана»

✔ увидите клип с участием керчанки Сюзанны АБДУЛЛА

✔ узнаете ХОРОШИЕ НОВОСТИ от лучшего журналиста Керчи Вероники КОТЬКОВОЙ

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:

⭐присылайте свои новости

☎ звоните +79782257540

✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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