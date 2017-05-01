ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск

ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск
Май 01 23:39 2017

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете  на круизном теплоходе «Русь Великая»
✔ узнаете о фантастическом разгроме симферопольской «Таврии» футболистами керченского «Океана»
✔ увидите клип с участием керчанки Сюзанны АБДУЛЛА
✔ узнаете ХОРОШИЕ НОВОСТИ от лучшего журналиста Керчи Вероники КОТЬКОВОЙ

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

👍 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE! 👍

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Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»

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