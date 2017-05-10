ИНФОРМЕРЫ. 7-ой выпуск

Май 10 20:18 2017

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:

✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете  на строительстве домов для сотрудников завода «Залив»

✔ познакомитесь с участниками Ралли-марафон «Дакар»

✔ побываете в модельной школе Sigma Scouting Керчь

✔ увидите керченского силача Егора СОРОКОЛЕТОВА

✔ поприсутствуете во время подъема истребителя Curtiss P-40, известного под названием Kittyhawk со дна Керченского пролива

✔посетите футбольный матч ФК «Океан» — ФК « Кафа»

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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