ИНФОРМЕРЫ. 7-ой выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы:
✔ вместе с журналистами КерчьИНФО побываете на строительстве домов для сотрудников завода «Залив»
✔ познакомитесь с участниками Ралли-марафон «Дакар»
✔ побываете в модельной школе Sigma Scouting Керчь
✔ увидите керченского силача Егора СОРОКОЛЕТОВА
✔ поприсутствуете во время подъема истребителя Curtiss P-40, известного под названием Kittyhawk со дна Керченского пролива
✔посетите футбольный матч ФК «Океан» — ФК « Кафа»
и увидите другие сюжеты.
‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼
Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
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ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
Новый проект сайта КерчьИНФО — «ИНФОРМЕРЫ»
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