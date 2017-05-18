ИНФОРМЕРЫ. 8-ой выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы увидите:
✔ Факельное шествие
✔ Николай Куринной о Победе
✔ День Победы (парад)
✔ Твори добро!
✔ Футбол. Дерби городов-героев. «Океан» — «Севастополь» (1-ый тайм)
✔ Хорошие новости с Ольгой Сивухиной
✔ Факельное шествие
✔ День Победы (Бессмертный полк)
✔ Футбол. Дерби городов-героев. «Океан» — «Севастополь» (2-ой тайм)
✔ Печальная новость. Памяти Сергея Навродского
и увидите другие сюжеты.
‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼
Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com
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ИНФОРМЕРЫ. 7-ой выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 6-ой выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 5-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 4-ый выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 3-ий выпуск
ИНФОРМЕРЫ. 2-ой ВЫПУСК!
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