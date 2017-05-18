ИНФОРМЕРЫ. 8-ой выпуск

Май 18 10:04 2017

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы увидите:

✔  Факельное шествие
✔ Николай Куринной о Победе
✔ День Победы (парад)
✔ Твори добро!
✔ Футбол. Дерби городов-героев. «Океан» — «Севастополь» (1-ый тайм)
✔ Хорошие новости с Ольгой Сивухиной
✔ Факельное шествие
✔ День Победы (Бессмертный полк)
✔ Футбол. Дерби городов-героев. «Океан» — «Севастополь» (2-ой тайм)
✔ Печальная новость. Памяти Сергея Навродского

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:
⭐присылайте свои новости
☎ звоните +79782257540
✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

👍 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE! 👍

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