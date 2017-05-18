ИНФОРМЕРЫ. 8-ой выпуск

В этом выпуске проекта #ИНФОРМЕРЫ вы увидите:

✔ Факельное шествие

✔ Николай Куринной о Победе

✔ День Победы (парад)

✔ Твори добро!

✔ Футбол. Дерби городов-героев. «Океан» — «Севастополь» (1-ый тайм)

✔ Хорошие новости с Ольгой Сивухиной

✔ Факельное шествие

✔ День Победы (Бессмертный полк)

✔ Футбол. Дерби городов-героев. «Океан» — «Севастополь» (2-ой тайм)

✔ Печальная новость. Памяти Сергея Навродского

и увидите другие сюжеты.

‼ДЕЛИТЕСЬ ССЫЛКОЙ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ НАШЕ ВИДЕО‼

Становитесь нашими информерами:

⭐присылайте свои новости

☎ звоните +79782257540

✉ пишите на адрес informer@kerchinfo.com

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