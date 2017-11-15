Иностранные СМИ считают Керченский мост «дорогой игрушкой» Путина

Керченский мост попал на страницы The New York Times. Американские СМИ считают «Путинский мост» лишь символизмом, а стройку века называют «лучшим шоу» в городе.

Всемирно известное американское издание опубликовало статью с фотографией Керченского моста. По мнению редакции The New York Times данный строительный проект, в очередной раз, обогатит «друзей Кремля». Иностранные СМИ сомневаются в реальной необходимости моста.

В доказательство изложенного, журналисты The New York Times опираются на комментарий политолога Национальной Академии экономики и управления Екатерины ШУЛЬМАН:

«Правительство, возможно, не в силах обеспечить безопасность, хорошее медицинское обслуживание и образование, но оно может осуществлять большие проекты. Правительство не может дать хлеб, но обеспечивает зрелищем», – так процитировали российского политолога.

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Однако, нельзя не учитывать мнение крымчан. В статье есть комментарий от жительницы полуострова:

«Уже более 20 лет все просто рушится, и теперь, наконец, что-то строится», – отметила Надежда НЕСТЕРЕНКО.

Также, упомянули и о том, что Украина перекрыла практически все транспортные сообщения с Крымом. Но, судя по замыслу статьи, на этот факт особого внимания никто не обратил.

Дело в том, что в связи с событиями Крымской весны, у жителей полуострова начался ряд проблем – несколько дней люди жили без электричества, затруднена поставка продуктов питания, строительных материалов и др. И все это произошло именно потому, что украинское правительство, фактически отрезала полуостров от материка. Из этого не сложно сделать вывод, что Керченский мост необходим крымчанам как воздух.

Да, за стройкой века действительно наблюдает вся Керчь. Крымский мост привлекает внимание миллионов людей со всего мира. Ежедневно мы видим, как надвижки приближаются к фарватеру, как строят транспортные подходы к мосту. Многие испытывают и чувство гордости за страну, но, все без исключения крымчане понимают истинную цель стройки, и вовсе относятся к этому, как к развлекательному представлению.



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