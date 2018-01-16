Инспектор ГИБДД попался за взятку в 300 000 рублей

Сотрудники керченского ФСБ задержали инспектора ГИБДД ленинского района Крыма при получении взятки. Об этом пишет Крыминформ.
По данным источника издания, правонарушитель пытался скрыться с места преступления, однако сотрудники керченского ФСБ перегородили ему дорогу.
Всё происходило в районе Ленинского РЭС.
«Сотрудники керченского отдела ФСБ задержали старшего лейтенанта ГИБДД на взятке 300 тысяч рублей. Деньги он вымогал за несоставление протокола за управление автомобилем в пьяном виде».
Читайте: В ГИБДД Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»
Сейчас сейчас инспектор задержан и содержится в местном изоляторе временного содержания. Также известно, что задержанный – 29-летний сын зампредседателя Ленинского райсовета Сергея ШУМСКОГО.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: