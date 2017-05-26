Инсульт — проблема социальная и медицинская

Диагностический медицинский центр МРТ Керчь (остановка СРЗ) призывает пациентов не оставаться равнодушными к своему здоровью! Мы работаем для Вас ежедневно с 8-00 до 20-00 без выходных и перерывов, принимаем пациентов на обследование и консультативный прием врачей невролога, гастроэнтеролога, терапевта и онколога!

Запись на обследование и на прием к врачу по телефону +7978 924 27 24 круглосуточно.

В Медицинском Диагностическом Центре ООО МРТ Керчь ежедневно принимает главный врач, врач-невролог Никонорова Надежда Ивановна, врач-рентгенолог Исигильдинов Булат Булатович.

Осмотр невролога производится для оценки состояния нервной системы, подвижности позвоночника, мышечно-связочного аппарата позвоночника. Для уточнения выявленных при осмотре изменений необходимо проведение магнитно-резонансной томографии, что позволяет увидеть все изменения позвоночника и прилегающих тканей, исключить наличие опухолей, при необходимости получить данные о состоянии кровотока.

Современная жизнь проходит в таком сумасшедшем ритме, что обыкновенному человеку приходится всё больше и больше ускорять свои действия, меньше спать, работать без выходных, а стрессы давно стали неотъемлемой частью нашего существования.

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Одной из самых распространенных проблем современного общества является нарушение кровообращения головного мозга. Симптомы начальной стадии заболевания, как правило, выражены слабо, поэтому большинство больных списывают мигрени, упадок сил, ухудшение зрения, памяти и другие характерные признаки на хроническую усталость или возраст. Несмотря на то, что проблемы с сосудами головного мозга всегда были присущи людям преклонного возраста, в последнее время наблюдается тенденция заболевания населения, моложе 40 лет. Любые нарушения, вызванные рядом определенных причин, могут спровоцировать серьёзные заболевания — инсульт, инфаркт, энцефалопатию и др. Каждое из них губительно действует на клетки мозга, лишает человека нормальной жизни, повреждая двигательную, речевую и другие функции. В самых запущенных случаях вероятен летальный исход. Своевременная медицинская помощь может купировать острый приступ или замедлить хроническое течение болезни, но чем раньше она будет оказана, тем выше шанс не оказаться в инвалидном кресле.

России, как и во многих других странах мира, инсульт занимает третье место среди причин смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Даже при благоприятном исходе далеко не всегда человеку удается вернуться к труду, к прежнему образу жизни.

Инсульт (лат. insultus — удар), или острое нарушение мозгового кровообращения, встречается довольно часто. В России он возникает ежегодно более чем у 400 тысяч человек. Риск развития инсульта прогрессивно нарастает с увеличением возраста. У молодых людей (до 45 лет) инсульт ежегодно возникает только у одного человека из 30 тысяч, а к 80 годам вероятность его развития становится очень высокой (у одного из четырех мужчин и у одной из пяти женщин).

Главные виновники возникновения инсульта — сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего артериальная гипертония и атеросклероз.

Непосредственной причиной инсульта становится разрыв или закупорка кровеносного сосуда. При разрыве сосуда происходит кровоизлияние в мозг (геморрагический инсульт) или под оболочки мозга (субарахноидальное кровоизлияние). Но наиболее распространенный вид инсульта — ишемический, связанный с закупоркой мозговых сосудов. Ишемические инсульты встречаются примерно в четыре раза чаще, чем геморрагические.

Если резко ухудшается приток крови к тому или иному участку мозга и своевременно не включаются сосуды, обеспечивающие коллатеральное (окольное) его кровоснабжение, то могут проявиться различные симптомы: резкая головная боль и головокружение, нарушение сознания и эпилептические припадки, расстройства движений, потеря чувствительности в конечностях, нарушения речи, зрения, координации.

Современные методы исследования по физическим принципам подразделяются на рентгеновские, магнитно-резонансные, ультразвуковые и многие другие. С их помощью можно получить разнообразную информацию как об изменениях в стенках сосудов и веществе мозга (получение изображения), так и о функциональных характеристиках мозгового кровообращения (скорость кровотока по сосудам и другие показатели). Для улучшения качества изображения, оценки состояния мозга используют различные способы контрастирования, функциональные пробы и математическую обработку результатов исследования.

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На сегодняшний день технологии МРТ достигли такого уровня , что показывают инсульт даже в острейшем периоде (до 3 часов после развития симптомов) диагностике инсультов МРТ, и по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), Всемирной Ассоциации Неврологов (ВАН) является «Золотым стандартом ».

Инсульт зачастую делит жизнь человека на две части: «до» и «после». Чем легче состояние больного, тем раньше начинают активное восстановительное лечение (реабилитацию). При двигательных нарушениях это, прежде всего, лечебная гимнастика, обучение ходьбе и навыкам самообслу живания, а в качестве дополнительных методов — массаж, электростимуляция мышц, бальнеотерапия.

Здоровый образ жизни предусматривает рациональное питание с ограничением животных жиров и высококалорийных углеводов (сахар, кондитерские изделия, белый хлеб). Это особенно необходимо больным сахарным диабетом, который сам по себе представляет серьезную угрозу поражения сердца и сосудов. Обязательны свежие овощи, фрукты, рыбные продукты. Необходимы физическая активность, регулярные занятия физкультурой. Нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе, а отпуск проводить вне города. Спортивные игры, плавание, лыжные, велосипедные и пешие прогулки — сколько увлекательных спортивных упражнений на любой вкус и доступных каждому из нас позволяют долгие годы сохранять хорошее здоровье и высокую работоспособность!

ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)?

Это неинвазивный (без внутреннего вмешательства) способ получения послойных изображений внутренних органов и тканей человека при помощи безвредного для человека магнитного поля для дальнейшего их детального обследования.

На сегодняшний день МРТ — это самый прогрессивный и точный вид диагностического исследования, позволяющий поставить верный диагноз пациенту и, как следствие, назначить эффективную программу лечения. При обследование МРТ отсутствует лучевая нагрузка (в отличие от КТ).

Это высокоинформативный метод диагностики заболеваний на ранних стадиях, при котором пациент получает качественные изображения высокого разрешения внутренних органов и тканей.

ДАННЫЙ ВИД ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ СВЯЗАН С ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ!

Для проведения процедуры МРТ направление врача необязательно, человек может самостоятельно выбрать какую область своего организма обследовать.

Данный метод нашел широкое применение в, диагностике онкологии, патологий головного мозга, позвоночника, сосудистых заболеваний, патологий мягких тканей, суставов и внутренних органов человека.

У некоторых людей имеется проблема боязни замкнутого пространства (клаустрофобии), поэтому проведение исследование возможно под медикаментозным сном в присутствии анестезиолога.

Вовремя поставленный диагноз — это залог успешного лечения и профилактики. Ваше здоровье бесценно, информация о нем доступна.

Мы будем искренне рады видеть Вас в нашем центре и помочь Вам!

Записаться на диагностику и прием в диагностический медицинский центр ООО «МРТ КЕРЧЬ» с консультативным приемом специалистов по неврологии, терапии, гастроэнтерологии, онкологии.

Вы можете по телефонам: +7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com

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