Интересные факты о погоде в Керченском проливе

Транспортный переход через Керченский пролив — идея, которую пытались реализовать десятки лет назад. В связи с этим, в данный период к стройке века приковано максимально внимание. Сейчас строительство объекта приблизилось к наиболее важному этапу — транспортировке арок на фарватерные опоры.

Однако данная процедура полностью зависит от погодных условий в проливе, которые имеют свои особенности.

Историческая справка о гидрометеорологии Керченского пролива

Акватория Керченского пролива в гидрометеорологическом отношении относится к хорошо изученным. Исследования начали проводиться еще с конца XVIII века, а систематические наблюдения начались в 1873 году после организации морского гидрометеорологического поста в порту Керчи. С 1927 года наблюдения стали выполняться на морской гидрометеорологической станции Тамань. Об этом сообщает Информационный центр «Крымский мост».

В 1922-1928 годах экспедиционные работы в Керченском проливе проводились Азово-Черноморской промысловой экспедицией, а в 1928-1932 годах Азово-Черноморской рыбохозяйственной станцией. В 1946-1958 годах регулярные экспедиционные работы в проливе выполнял Азово-Черноморский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

С 1944 года на северном побережье Керченского пролива работает морская гидрометеорологическая станция I разряда Опасное (Жуковка), а с 1950 года в южной части пролива – пост Заветное.

В 1960-1991 годах экспедиционные наблюдения выполняли суда Гидрометслужбы. С 1992 года число систематических экспедиционных исследований открытых частей пролива снизилось, особенно в начале периода, что обусловлено, прежде всего, экономическими проблемами причерноморских государств, выходом из строя и утратой практически всего научно-исследовательского флота.

В 2014 году в Керченском проливе возобновились гидрометеорологические изыскания в интересах проекта строительства Крымского моста. Эту работу провели специалисты Государственного океанографического института им. Н. Н. Зубова.

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Характеристики ветрового режима в Керченском проливе оценивались по наблюдениям на морских гидрометеорологических станциях (МГ) и постах (МГП) – Опасное (севернее трассы моста, 69-летний период наблюдений – 1945-2013 годы), Керчь (118-летний период наблюдений – 1891-2013 годы), Заветное (южнее трассы моста, 63-летний период наблюдений – 1950-2013 годы) и Тамань (с 1939 по 2013 годы).

Южная часть Азовского моря характеризуется наибольшим среднегодовым числом дней со скоростью ветра более 10 м/с и 15 м/с. Наибольшая повторяемость штормов приходится на период февраль-март, а наименьшая – на август-сентябрь.

Керченский пролив считается районом с умеренной штормовой деятельностью. Среднемноголетние значения скорости ветра здесь составляют от 4,2 м/с до 5,2 м/с в зависимости от района пролива.

Абсолютный максимум скорости ветра в 28 м/с (при порывах до 33-34 м/с) фиксировали на гидрометеостанции Керчь в феврале 1946 года, в марте 1949 года, в январе 1954 года и в октябре 1969 года. Станция Заветное в октябре 1987 года фиксировала ветер скоростью в 30 м/с.

В целом наибольшие величины скорости ветра отмечаются в феврале. Шторма скоростью 20 м/с наблюдаются в Керчи только с октября по январь.

В летний сезон ветровая активность значительно снижается. Максимум штилевых условий наблюдается, как правило, в весенний и осенний сезоны на станциях Керчь (10-11 % от времени наблюдения) и Заветное (7-8 % от времени наблюдения).

Средняя скорость ветра в августе на станции Керчь за период наблюдений с 1891 по 2013 годы составляла 4,4 м/с. В сентябре за тот же период – 4,5 м/с. Самая высокая среднемесячная скорость ветра в эти месяцы составляла 7 м/с – это было в 2012 году.

Однако усиление ветра до штормовой силы возможно в любой период года и в любом районе Керченского пролива. Так, в августе 1945 года станция Керчь фиксировала ветер скоростью 17 м/с, в сентябре 1948 года – 25 м/с.

Максимальные порывы ветра в августе фиксировались в 1979 году (до 20 м/с) и в сентябре – в 1906 году (до 25 м/с).

Максимальная средняя скорость ветра за период инженерно-гидрометеорологических изысканий в рамках проекта строительства Крымского моста на станции Опасное составила 15 м/с, Керчь – 16 м/с, Тамань – 14 м/с. Максимальная средняя скорость ветра на острове Тузла за три периода полевых наблюдений составила 17,2 м/с.

За 11 месяцев наблюдений было выделено 19 штормовых периодов. Наибольшее усиление в летний период наблюдалось 20-21 июня 2014 года, когда через исследуемый район проходил глубокий циклон с юга, а средняя скорость ветра достигала 16,8 м/с.

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Для наблюдений за изменениями погоды и планирования работы в акватории осенью 2015 года для строителей Крымского моста были установлены три метеостанции – со стороны Керчи и Тамани. Приборы измеряют семь базовых метеопараметров в автоматическом режиме круглые сутки. Информация поступает в штабы строительства на обоих берегах пролива.

За это время самым сложным по метеоусловиям оказался октябрь 2016 года, когда количество штормовых часов достигло 447 (более 18 суток, в том числе когда штормовое предупреждение действовало 13 суток подряд). Максимальные порывы ветра фиксировались в ноябре 2015 года и составили тогда 30 м/с.

Август 2016 года был относительно спокойным: количество штормовых часов составило 127 (около 5 суток), в сентябре фиксировалось 219 часов с ветром выше 10 м/с – это примерно 9 суток. Максимальные порывы ветра в августе и сентябре 2016 года не превышали 19 м/с.

В целом на данный момент можно отметить, что 2016 год был более ветреным, чем 2017-й. За январь – июль прошлого года зафиксировано в общей сложности 1525 штормовых часов, а за тот же период в этом году – на 12 % меньше (1343 часов).

Штормовые условия ограничивают применение высотной техники (например, строительных кранов). В то же время гидрометеорологические условия Керченского пролива хорошо изучены проектировщиками Крымского моста еще на стадии разработки проекта и учтены в графиках производства работ. Стройка продолжается вне зависимости от погоды, но ведется с учетом ограничений по метеоусловиям.

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