Интернет-скандал на Украине: даже «санкции» ввести нормально не могут

Известный медиаэксперт и популярный видеоблоггер Анатолий ШАРИЙ, намедни прокомментировал ситуацию, разыгравшуюся вокруг запрета российских интернет сайтов и социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Он назвал современный Киев – столицей КНДР. Ведь в Северной Корее ситуация с интернетом еще хуже, там даже ютуба нет, а в Украине пока есть. Хотя, как отмечает Анатолий ШАРИЙ, он не удивится, если и ютуб попадет под запрет.

Неоднозначно отреагировали и сами украинские пользователи. Так информагентство РИА передает, что интернет-ассоциация Украины уже обратилась к президенту за разъяснениями, в частности, на каких интернет-провайдеров распространяются требования запрета, а также механизмы исполнения провайдерами введенных ограничений, и дату, когда эти «санкционные меры» должны быть исполнены (что правда, в интернете на момент написания материала уже прошла информация о том, что заблокировать доступ необходимо до 1 июня).

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Проблема в том, что законопроект, как обычно, не доработан. В нем даже не указана дата, меры ответственности за неисполнение, а также в законе не прописан главный пункт – отключение сайтов провайдерами.

Конечно, об «адекватности» украинских политиков давно ходят легенды, и интернет сообщество отреагировало на запрет российских соцсетей скорее с юмором. И вправду, если соцсети подрывают обороноспособность Украины, так давайте, запретите вообще все социальные сети, в том числе и Facebook. А вокруг Украины потом еще и стену постройте, на деньги налогоплательщиков.

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