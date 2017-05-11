Инженерная доска теперь в Керчи!

Теперь Ваша фантазия не будет знать границ! Инженерная доска поможет реализовать дизайн — проект любого направления и стиля. В ней сочетается высокое качество и природная красота дерева. Материал обладает замечательными качественными характеристиками. Он очень прочный, устойчив к деформации и способен выдерживать огромные нагрузки.

Читайте: Магазин «Ламинат & Паркет & Обои» приглашает за покупками

Салон-магазин «Ламинат & Паркет» предлагает двухслойную инженерную доску, которая представляет из себя комбинацию верхнего слоя из цельной ламели твердых древесных пород и высокопрочной влагостойкой фанеры. Для крепкого и экологически безвредного сцепления слоев применяется высокотехнологичный полиуретановый клей, не содержащий воду. Он позволяет защитить декоративный слой от деформаций вне зависимости от габаритов доски и типа древесной породы. Этот клей обеспечивает исключительно прочную и стабильную склейку всех слоев, исключающую расслоение доски даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Каждая доска оснащена соединением «паз — гребень», вдоль всех четырех сторон, а также, имеет микрофаску 1 мм, позволяющую оптически увеличить пространство и создать дополнительный объем.

Почему инженерная доска?

Инженерная доска характеризуется многими положительными особенностями. В частности, это:

Универсальность применения; Разнообразие размеров; Прочность и надежность; Длительный срок эксплуатации; Простота укладки.

Данное покрытие можно укладывать прямо на бетонное основание. Допускается сочетание с системой «теплый пол». Еще одним важным преимуществом является наличие защитного покрытия, которое наносится в заводских условиях. Это избавляет от необходимости тратить дополнительные средства на шлифовку, приобретение лака или масла. После укладки пол сразу пригоден для эксплуатации.

Дополнительную информацию можно получить в магазине «Ламинат&Паркет», расположенном по адресу ул Советская д 26 (напротив «Генбанка»).

Телефон: 8 (978) 800 18 09

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

