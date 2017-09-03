Инженеры подтвердили 100% точность установки железнодорожной арки Керченского моста

Учёные и инженеры подвели итоги комплексного мониторинга инженерных конструкций и систем, сопровождавшего операцию по транспортировке и монтажу железнодорожного арочного пролета Керченского моста. Об этом сообщили в информационном центре «Крымский мост».

«Опоры и пролетное строение на них – теперь единая конструкция, которая работает в штатном режиме, — сообщила Светлана Боханова, генеральный директор Научно-исследовательского института диагностики. — Перемещение и установка пролетного строения на опоры контролировалось тензометрами и другими приборами. Более 100 устройств, которые отслеживают возможные деформации конструкций, были размещены на самой арке и фарватерных опорах. Отклонений от расчетных параметров, перемещений и осадок не зафиксировано. Состояние арки и фарватерных опор продолжают контролировать специалисты геодезических служб. Этот контроль продлится до конца строительства моста».

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Комплексный мониторинг производился на протяжении всей морской операции и в течение нескольких дней после ее завершения. Такая работа позволяла не только оперативно отслеживать возможные изменения, но и создала уникальную базу для проектирования в будущем объектов, аналогичных проекту Керченского моста.

Геодезический мониторинг за деформацией конструкций ведётся на строительстве в постоянном режиме: сравниваются расчетные проектные значения деформаций с фактическими в зависимости от 100-процентной статической нагрузки. В рамках мониторинга отклонений от проектных значений не зафиксировано ни на одном конструктиве.

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Строители выполнили первую морскую операцию 29 августа, установив железнодорожную арку на фарватерные опоры. Точность позиционирования при выполнении подъема составила 100%. В тот же день арочный пролет был закреплен ветровыми связями, что обеспечило надежность его фиксации. На данный момент ведутся работы по окончательному монтажу конструкции.

На керченской технологической площадке продолжается работа по подготовке ко второй морской операции – транспортировке и подъему на фарватерные опоры автодорожной арки Керченского моста.

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