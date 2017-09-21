Иосифу Кобзону подарили песню про Керченский мост

Для кого-то стройка века – это работа (для тех, кто возводит мост) , для кого-то – хобби (для тех кто за этим наблюдает и разбирается в деталях), а для кого-то – источник вдохновения.

Русская община Крыма несколько дней назад сделала необычный подарок Иосифу Кобзону к его 80-летию. Артист получил от наших горожан песню про Керченский мост и предложение её исполнить. Композиция называется ода-гимн «Мост Мечты!». Стихи написал керченский поэт Станислав Скульский, музыку – Любомир Гаврисевич.

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Творческие керчане не слишком довольны тем, что в конкурсе стихов и песен про Крымский мост, их голоса не были услышаны. «А ведь мы видим мост каждый день, каждый день им вдохновляемся» – говорит Любомир Гаврисевич. Интересно, как отреагирует на такой подарок Иосиф Кобзон?

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