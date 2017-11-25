Иск на 53 000 000 рублей подали крымские фермеры в киевский суд

Крымский рыбокомбинат обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к властям Украины о возмещении материального ущерба, вызванного перекрытием Северо-Крымского канала после воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Об этом сообщает Информационное агентство России ТАСС.

Истцом по делу выступает рыбокомбинат из города Красноперекопск, адвокатом фермеров является Александр МОЛОХОВ, а сумма иска составляет 53 млн руб.

Непосредственный иск предъявлен к украинским властям, а если конкретно – к управлению Северо-Крымского канала и профильному ведомству – государственному агентству по водным ресурсам Украины, которое принимало решение о перекрытии воды в 2014 году, что послужило причиной гибели рыбы, чему есть документальные подтверждения.

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«Это, скорее всего, будет политизированное дело, я предполагаю, что украинские власти будут замалчивать этот процесс, игнорировать его. Я даже не исключаю, что они будут использовать тактику проволочек. Мы понимаем это, поэтому у нас нет иллюзий по поводу исхода процесса на Украине, мы рассчитываем на Европейские инстанции. Там у нас есть все шансы на успех, но это история долгая. Это история на два-три года», – рассказывает Александр МОЛОХОВ.

Правозащитиник уточнил, что у киевского суда по законам Украины есть примерно неделя, чтобы вынести какое-либо решение по иску крымских фермеров: принять его к рассмотрению, назначить дату судебного заседания, оставить без рассмотрения или возвратить его.

«Мы понимаем, что если мы подаем иск от российского юридического лица, то, так как Украина это все не признает, то нас будут «футболить» уже на этой стадии и говорить, что вас не существует. Поэтому этот иск был написан на украинском языке, он был написан от имени украинского юридического лица, которое еще не исключено из украинского реестра. В то же время в иске говорится о том, что это юрлицо было перерегистрировано в России», – объяснил защитник крымских фермеров журналистам ТАСС.

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