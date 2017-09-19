Исследование РНКБ: траты туристов в Крыму выросли вдвое по сравнению с прошлогодним курортным сезоном

Одна из проблем для туристов, приезжающих в Крым с материка – отсутствие привычных банков. Люди очень удивляются, когда слышат, что здесь нет российских банкоматов. На полуострове деньги с карты можно снять только с небольшой комиссией (она зависит от суммы, которую вы снимаете).

Однако, по исследованиям банка РНБК, этим летом объём безналичных платежей с использованием карт российских банков вырос в два раза по сравнению с прошлым сезоном (8,5 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно).

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Количество транзакций по картам российских банков, которыми пользовались туристы в сети РНКБ в течение трех летних месяцев, увеличилось почти втрое (7,5 млн и 2,9 млн транзакций соответственно).

Чаще всего, по данным банка, туристы расплачивались картой в продуктовых магазинах и супермаркетах, а также в отелях, на заправках и в кафе.

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