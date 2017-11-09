Исторические факты становления керченской милиции

За время своего существования органы внутренних дел были подвержены множеству реформ. Менялась не только ее структура, но и названия. Сегодня, стражей порядка, обеспечивающих безопасность граждан, именуют полицейскими. В каждом населенном пункте находится территориальный ОВД или пункт полиции, основными функциями которых являются: защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности, обеспечение общественной безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.

В канун 100-летия советской милиции председатель Совета ветеранов и пенсионеров УМВД России по г. Керчи Сергей Хорошко поделился историческими фактами становления керченской милиции.

Сергей Викторович отметил, что становление керченской милиции пришлось на годы, овеянные огнем и романтикой революции. После Февральской революции 1917 года в России царская полиция была ликвидирована и провозглашена народная милиция. Правовая основа организации и деятельности милиции была создана постановлениями Временного Правительства: “Об утверждении милиции” и временным Положением о милиции. Было создано «Временное Управление по делам общественной милиции, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан России» подписанное князем Львовым Г.Е. от 10 марта 1917 г.

17 апреля этого же года согласно декрету Временного правительства она была заменена народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

В солдатских гимнастерках и матросских бушлатах, комиссарских кожанках и крестьянских зипунах встали солдаты революции на защиту правопорядка. В борьбе с бандитизмом, саботажем, уголовной преступностью зарождались традиции керченской милиции. Первым ее комиссаром в 1918 году стал руководитель одного из красногвардейских отрядов Керчи Арнольд Лурих (Кузьма Васильевич Керве).

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Керченский уездный ревком сумел сохранить в документах имена первых начальников милиции в Керчи. В 1920-21 гг. эти посты занимали Черняков, Трифонов, Лурих, Антипов, Назаров, Заславец, Шибаев.

В рядовые сотрудники шли люди, которым была небезразлична безопасность керчан, ими становились солдаты и матросы, крестьяне и комиссары.

В революционные и послереволюционные годы милиционеры занимались не только раскрытием преступлений. В их обязанности входил контроль над многими общественными сферами жизни. Милиционеры контролировали производство в городе, трудоустраивали безработных, помогали жителям искать жилье, боролись с преступлениями, мятежами, бандитизмом, уничтожали контрреволюционные очаги и тайные склады оружия.

ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) в 1920 году утвердил первое положение “О рабоче-крестьянской милиции”. В соответствии с ним в состав милиции вошли: городская и уездная милиция, промышленная, железнодорожная, водная (речная, морская), розыскная милиция. Служба в милиции носила добровольный характер.

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17 ноября 1923 года в системе органов внутренних дел была создана служба участковых надзирателей – нынешних участковых уполномоченных полиции. Сегодня участковые инспекторы – главное связующее звено милиции с населением. Они выполняют обязанности практически всех подразделений полиции. До 1931 г. милиция находилась в ведении местных Советов, затем в системе Наркомата внутренних дел.

В составе милиции с течением времени возникали новые подразделения. Так в 1936 году было создано подразделение Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), в 1937 году – подразделение по борьбе с хищениями и спекуляцией (БХСС), а также паспортное подразделение, сотрудники которого немало помогали в поимке и розыске опасных преступников.

30-е годы стали временем становления Керчи, как промышленного города. Массово строились и работали заводы и комбинаты. Благодаря слаженной и оперативной работы Керченской милиции, в городе была мирная и спокойная жизнь, пресекались жульничество и махинации на заводах.

В ноябре 1937 г. Постановлением Президиума ЦИК СССР в связи с 20-летием советской милиции 73 сотрудника милиции награждены орденом Красной Звезды и 260 человек – орденом «Знак Почета».

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В честь 20-летия рабоче-крестьянской милиции награждены Знаками Почетного работника милиции Уваров Ф.Н. – начальник отдела Уголовного розыска Керчи, Мараховский Б.Г. – начальник паспортного отделения г.Керчи, Николаев В.А. – участковый инспектор г. Керчи, Криксунов Г.М. – оперуполномоченный Ялтиского ГОМ, который в дальнейшем возглавлял уголовный розыск Керчи и многие другие.

«Великая Отечественная война – это беспримерный подвиг миллионов советских людей на фронте, в тылу и на оккупированной врагом территории. Можно по-разному относиться к функциям и деятельности НКВД как карательного органа, однако никто не может недооценивать его роли в защите Отечества и борьбе с дестабилизацией общественной жизни в эти трудные годы» – подчеркнул Сергей Хорошко.

Многие бойцы НКВД за безупречную службу были награждены орденами и медалями за героизм и отвагу, а также стали Героями Советского Союза.

Деятельность милиционеров в годы суровых для Родины испытаний – яркая и героическая страница в истории. С первых дней войны войска НКВД оказались на переднем крае борьбы с врагом, участвуя как в непосредственной защите городов, так и в обеспечении тыла действующей армии. Особое место отводилось войскам в предупреждении попыток фашистской агентуры и диверсантов проникнуть в расположение соединений и частей, в предупреждении диверсий врага на фронтовых коммуникациях. Деятельность всей системы государственного аппарата, войск и органов НКВД была подчинена единой цели – обеспечение необходимого режима для действующей армии и тыла.

Подробней о деятельности и роли милиции в годы Великой Отечественной войны мы расскажем чуть позже.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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