Итоги года от МЧС: меньше происшествий, больше спасённых

На территории республики Крым по итогам 2017 года снизилось количество чрезвычайных происшествий и выросло число спасённых людей. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей ШАХОВ.

Подводя итоги года глава ведомства отметил, что с начала 2017 года сотрудники Главного управления спасли 1163 человек и провели ликвидацию 9 чрезвычайных ситуаций: 940 пожаров, 75 происшествий на водных объектах, а также провели ликвидацию последствий 426 ДТП и 191 поисково-спасательных операций в горнолесной местности.

Особое внимание в МЧС уделяется находкам Времён Великой отечественной войны, по словам Сергей ШАХОВА в этом году было обезврежено более 100 взрывоопасных предметов. Чаще всего опасные находки попадаются в Керчи, а также в населённых пунктах Ленинского и Бахчисарайского районов.

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Начальник ведомства отмечает, что МЧС в этой работе помогают специалисты из Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России, они уже третий год работают по очистке «Крепости Керчь» от взрывоопасных предметов:

«В этом году привезли с собой четвероногих помощников – собак, обученных на поиск взрывоопасных предметов, а также уникальный робототехнический комплекс. Результатом их непростой работы, которая проводилась на сложном холмистом участке со множеством скрытых сооружений, до сих пор хранящих рабочие боеприпасы, стало 15997 взрывоопасных предметов. Среди них артиллерийские снаряды, патроны и даже авиационные бомбы».

Как отметил Сергей ШАХОВ, столь серьёзную работу оценили и республиканские власти – глава Крыма всем сотрудникам «Лидера» вручил вручил почетные грамоты Совета министров Республики Крым с нагрудным знаком и ценный подарок «Часы от Главы Республики Крым».



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