Итоги года от ВЦИОМа: Безруков, Крымский мост и меньше грусти

Всероссийский центр изучения общественного мнения всегда под конец года публикует результаты своих годовых опросов. Исследователи изучают, кто по мнению большинства россиян стал актёром или политиком года, какое событие по версии жителей страны вызвало наибольшей интерес, а также, что чувствуют россияне в преддверии нового года и с какими эмоциями провожают старый.

Среди политиков по-прежнему лидирует Владимир ПУТИН, первое место среди актёров разделили Сергей БЕЗРУКОВ и Константин ХАБЕНСКИЙ. По мнению россиян, музыкантом года стал Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ, а самыми читаемыми писателеями- Дарья ДОНЦОВА, Борис АКУНИН и Захар ПРИЛЕПИН.

Одним из лучших фильмов стал «Салют-7». Редакцию КерчьИНФО удивил такая подборка, однако дело в процентном соотношении – проголосовавших было не так много.

Рейтинг событий возглавляет тема строительства Крымского моста (6%). Главные «скандалы» года, по оценкам россиян, – отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 (12%) и судебный процесс над экс-министром Улюкаевым (11%).

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В канун нового года у 49% опрошенных россиян хорошее настроение и предчувие перемен к лучшему, 32% – чувствуют спокойствие и уверенность. Также по результатм опросам россияне стали меньше грустить.

«Хорошим» или «удачным» лично для себя и своей семьи этот год назвали 55%, а 41% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.

А каким был ваш год, керчане?



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