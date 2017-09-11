Итоги выборов в Керчи

Единый день голосования завершился. И, как передаёт председатель Крымского Избиркома Михаил Малышев, выборы прошли без нарушений общественного правопорядка.

Напомним, крымчане выбирали депутатов ГосСовета Республики Крым первого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым первого созыва. На 19 избирательных участках Республики Крым Ленинского района и города Керчи проводился экзит-полл.

По итогам голосования, по одномандатному избирательному округу №11 керчане выбрали Николая Зеленкевича. Из 7798 зарегистрированных по округу избирателей проголосовали всего 870 человек.

По Войковскому одномандатному избирательному округу №9 больше всех голосов набрала Ирина Черненко — 3784. Из 53 815 избирателей на участки пришли 8583.

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