Из Черного в Азовское и обратно: 631 судно прошло под аркой Керченского моста

С момента установки железнодорожной арки Керченского моста прошло полных 10 дней. За это время под ней прошло 631 судно, следующее транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.



Операция по транспортировке и установке железнодорожной арки Керченского моста началась 27 августа 2017 года. С тех самых пор в Керченском проливе начало действовать ограничение на судоходство, которое продлилось почти трое суток – до вечера 29 августа.

За это время на подходах к фарватеру скопилось большое количество судов, ожидающих разрешения прохода по проливу. Так, первым судном, прошедшим под только что установленной железнодорожной аркой транспортного перехода через Керченский пролив стал сухогруз «Святитель Алексий».

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На сегодняшний момент под аркой Крымского моста прошло уже 631 судно, 26 из которых следовали из или в порты Азовского моря, принадлежащие Украине. Об этом сообщает Крымская служба новостей с ссылкой на Росморречфлот.

«Об успешном транзите через Керченский пролив крупных сухогрузов, обслуживаемых в Мариупольском морском торговом порту, сообщила и украинская сторона», — сказано в сообщении.

По данным онлайн-сервиса Marrine Traffic, судно, следующее из Мариупольского порта, прошло под железнодорожной аркой Керченского моста сразу после ставшего первым российского сухогруза «Святитель Алексий».

Таким образом, и российская, и украинская стороны потерпели некоторые неудобства в связи с ограничением судоходства в Керченском проливе. Однако на данный момент суда из обеих стран успешно курсируют по Керченском проливу, проходя через «ворота из Черного в Азовское море» — железнодорожную арку Крымского моста.

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