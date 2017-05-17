Из кармана стихийщиков в казну города «утекло» более 70 тысяч

В Керчи прошло заседание административной комиссии, на которой рассмотрели 11 дел. Правонарушения касались стихийной торговли и нарушений правил благоустройства.

На официальном сайте администрации Керчи сообщили, что правонарушения касались реализации товаров в неустановленных местах и нарушений правил благоустройства.

Читайте: За завышение цен на продукты будут штрафовать

В ходе заседаний члены комиссии рассмотрели причины и обстоятельства совершенных нарушений и определили нарушителям административные взыскания.

Общая сумма штрафов по постановлениям составила 70 300 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

