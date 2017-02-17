Из Керчи в Алтай отправят технику для поисков вертолёта

Из Керчи в Алтай отправят технику для поисков вертолёта
Февраль 17 10:00 2017

Керченский отдел министерства чрезвычайных ситуаций направит свою технику для помощи в поисках вертолёта, которых потерпел крушение в Алтайском крае. Об этом информирует пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС .

На поиски вертолёта Robinson в Сибирский региональный центр будет направлен Гидролокатор бокового обзора «Klein 3900». Этот аппарат способен работать на глубине критического значения.

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Напомним, что вертолёт Robinson упал в Телецкое озеро 12 февраля.



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