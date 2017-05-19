Из Керчи выдворят мигрантов, а местных накажут за фиктивную регистрацию

Полицейские и сотрудники отдела по вопросам миграции выявили в Керчи факты нарушения режима пребывания в РФ иностранными гражданами.

По данным пресс-службы крымской полиции, административные протоколы были составлены на четверых уроженцев ближнего зарубежья. По факту – они незаконно находились на территории России.

Теперь нарушителям грозит до пяти тысяч рублей штрафа и принудительный выезд за пределы страны.

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Также в отношении троих керчан возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранцев.

Выяснилось, что они за определенную сумму денег поставили на учет своих квартир граждан других государств, при этом не предоставляя им жилье.

Правоохранители пояснили, что им грозит штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей — до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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