Из-за аварии в Керчи у крымчан проблемы с мобильным интернетом

Жители таких крупных городов Крыма как Симферополь и Севастополь жалуются на плохое качество или вовсе отсутствие мобильного интернета на своих гаджетах. О причинах происходящего рассказал интернет-провайдер «Трител-Крым».

Как оказалось, причиной плохой работы мобильного интернета у абонентов Крыма – авария в Керчи. ЧП произошло на на магистральном канале волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

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«В связи с аварией на магистральном канале в Керчи возможны потери пакетов и ограничение скорости в сети Интернет», – идёт речь в сообщении провайдера.

Уроки устранения результатов аварии отсутствуют. Ведутся работы.

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