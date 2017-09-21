Из-за погоды в Керчи перенесли ярмарку

Ярмарка, запланированная на 23 сентября, переносится из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с погодными условиями, ранее запланированная ярмарка «Выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции 23 сентября 2017 года, перенесена на ближайшие выходные.

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Дополнительная информация о проведении ярмарочных мероприятий будет размещена на официальном сайте администрации города Керчи Республики Крым.

Отметим, что МЧС региона ранее предупреждала о резком ухудшении погодных условий в Крыму. По прогнозам синоптиков крымчан ожидает сильный ветер и снижение температуры на 10-12 градусов.

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