Из-за селевого потока в Крыму постарадало более 50 автомобилей. ВИДЕО

Несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, сошедшего на трассе в районе Судака вечером в пятницу, 18 августа. Ливни, которые произошли вечером в пятницу на востоке Крыма, привели к сходу селевого потока на участке дороги от Судака до Грушевки в районе села Дачного.

В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет, сообщило МЧС Крыма. Часть машин перевернуло потоком, они съехали в кювет. К месту происшествия выдвинулись сотрудники пожарно-спасательного отряда, скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. Автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара.

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Крымские спасатели провели эвакуацию граждан, которые на время ликвидации ЧП были размещены в туристско-оздоровительном комплексе «Судак». Вместе с этим силами сотрудников Крымского подразделения МЧС России при помощи такелажного оборудования была расчищена проезжая часть.

Вечером в минувшую пятницу над Судаком, Феодосией и Коктебелем прошла гроза. Местные жители сообщали о проблемах с энергоснабжением и сотовой связью.

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