Из-за халатности коммунальщиков в Керчи могут пострадать люди

Керчане следят за прогнозом погоды, поэтому снег не вызвал удивления. К сожалению, коммунальные службы новости не читают и, снег зимой явно не входил в их планы. И пока в цивилизованном мире спецтехника выезжает, как только улицы начинают скользить, водителям Керчи приходится спасать друг друга подручными средствами. Автомобилисты рассказали о ночном происшествии, как пример бездействия.
Возмущенные керчане, которые в снежную ночь оказались на городских дорогах, рассказали в подробностях, как коммунальщики игнорируют свои обязанности.
Вчера вечером, 14 февраля, за час все дороги и тротуары в Керчи замело снегом, который превратил город в настоящий каток. Конечно же, об оперативной реакции коммунальных служб даже не пришлось мечтать. Водители полагались на себя и товарищей.
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Так, на улице Чкалова и Годыны около десяти часов вечера начала образовываться пробка из грузовых автомобилей, которые попросту не могли подняться в горку по стеклянному дорожному покрытию. На место сразу же прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы оказать всевозможную помощь.
Однако коммунальщики не отреагировали даже на доводы правоохранителей. Спустя почти час после звонка на горке начали «складываться» первые фуры. Сотрудники ГИБДД поняли, что ждать тщетно и один из патруля отправился в Керченское ДЭУ за спецтехникой, но водителей на месте не оказалось.
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«Начальство службы утверждало по телефону, что водители греют спецтехнику и скоро выедут на помощь. В 00:00 так никто и не приехал, а на перекрёстке собралось уже приличное количество грузовиков», — рассказал свидетель происшествия.
По словам водителей, после полуночи на место прибыл некий мужчина на дорогой иномарке и, представившись начальником ЖКХ, сообщил, что в Керчи все нормально и техника работает, а данный участок дороги не их территория. Автомобилисты отправились в поисках спецтехники, но так и не нашли.
«После часа ночи на перекрёстке появился первый КАМАЗ, посыпав метров 500 по ул.Чкалова, он развернулся и уехал обратно на базу, сообщив, что машина поломалась. Через час в сопровождении серебристой иномарки приехал МАЗ, который уже основательно посыпал подъемы», — подробно пояснил керчанин Валерий, который выразил особую благодарность сотрудникам ГИБДД, в мороз регулировавшим движение больше пяти часов.
Возмущенный водитель добавил, что халатность служб может привести к трагедии и стоить человеческих жизней. На скольких дорогах в первые часы в Керчи в аварию попал далеко не один автомобиль. К примеру, около 5 часов на улице Свердлова занесло «Приору», которая протаранила ограждения и зацепила другой легковой автомобиль.