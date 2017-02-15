Из-за халатности коммунальщиков в Керчи могут пострадать люди

Керчане следят за прогнозом погоды, поэтому снег не вызвал удивления. К сожалению, коммунальные службы новости не читают и, снег зимой явно не входил в их планы. И пока в цивилизованном мире спецтехника выезжает, как только улицы начинают скользить, водителям Керчи приходится спасать друг друга подручными средствами. Автомобилисты рассказали о ночном происшествии, как пример бездействия.

Возмущенные керчане, которые в снежную ночь оказались на городских дорогах, рассказали в подробностях, как коммунальщики игнорируют свои обязанности.

Вчера вечером, 14 февраля, за час все дороги и тротуары в Керчи замело снегом, который превратил город в настоящий каток. Конечно же, об оперативной реакции коммунальных служб даже не пришлось мечтать. Водители полагались на себя и товарищей.

Читайте: Керченским дорогам нужно 500 миллионов рублей

Так, на улице Чкалова и Годыны около десяти часов вечера начала образовываться пробка из грузовых автомобилей, которые попросту не могли подняться в горку по стеклянному дорожному покрытию. На место сразу же прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы оказать всевозможную помощь.

«При мне сотрудники ДПС начали звонить в коммунальную службу города и говорить о том, что дорогу заносит снегом, что нужно срочно прислать спецтехнику. Так как машины не смогут двигаться, и движение будет парализовано», — рассказал автолюбитель Валерий.

Однако коммунальщики не отреагировали даже на доводы правоохранителей. Спустя почти час после звонка на горке начали «складываться» первые фуры. Сотрудники ГИБДД поняли, что ждать тщетно и один из патруля отправился в Керченское ДЭУ за спецтехникой, но водителей на месте не оказалось.

Читайте: В Керчи песком посыпают не только дороги, но и машины

«Начальство службы утверждало по телефону, что водители греют спецтехнику и скоро выедут на помощь. В 00:00 так никто и не приехал, а на перекрёстке собралось уже приличное количество грузовиков», — рассказал свидетель происшествия.

По словам водителей, после полуночи на место прибыл некий мужчина на дорогой иномарке и, представившись начальником ЖКХ, сообщил, что в Керчи все нормально и техника работает, а данный участок дороги не их территория. Автомобилисты отправились в поисках спецтехники, но так и не нашли.

«После часа ночи на перекрёстке появился первый КАМАЗ, посыпав метров 500 по ул.Чкалова, он развернулся и уехал обратно на базу, сообщив, что машина поломалась. Через час в сопровождении серебристой иномарки приехал МАЗ, который уже основательно посыпал подъемы», — подробно пояснил керчанин Валерий, который выразил особую благодарность сотрудникам ГИБДД, в мороз регулировавшим движение больше пяти часов.

Возмущенный водитель добавил, что халатность служб может привести к трагедии и стоить человеческих жизней. На скольких дорогах в первые часы в Керчи в аварию попал далеко не один автомобиль. К примеру, около 5 часов на улице Свердлова занесло «Приору», которая протаранила ограждения и зацепила другой легковой автомобиль.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





