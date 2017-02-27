Из жизни ушёл последний защитник Аджимушкая

Сегодня, 27 февраля, ушел из жизни последний защитник Аджимушкая, житель Керчи Михаил Петрович Радченко. Это невосполнимая потеря для всех керчан!

Михаил Радченко, несмотря на свой возраст, всегда поражал своей энергией и бодростью. Хоть ветеран пережил Великую Отечественную, был свидетелем «холодной войны», «оттепели» и перестройки, Михаил Петрович всегда любил пошутить и был необычайно позитивным человеком.

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Ко всему прочему Михаил Радченко был очень деятельным и неравнодушным к жизни Керчи человеком. В частности, Михаил Петрович очень переживал за свой родной поселок Аджимушкай, в котором проливали кровь и легли в землю его однополчане.

Сегодня Михаил Радченко должен был посетить V Всероссийскую научно-практическую конференцию «Военно-исторические чтения», где ему торжественно хотели вручить памятные часы. Но, когда ветеран поднимался по лестнице в зал, где должны были проходить военно-исторические чтения, силы его покинули…

Михаил Радченко был невероятно потрясающим человеком! Он воспитал троих детей, пятерых внуков и растил правнуков. Он был одним из тех, кто шел на смерть, чтобы другие могли жить. Будучи 15-летним мальчишкой, держал оборону в Аджимушкайских каменоломнях.

Вся Керчь скорбит вместе с близкими ветерана о его скоропостижной смерти и никогда не забудет подвиги ветерана! Пусть земля Вам будет пухом, уважаемый Михаил Петрович!