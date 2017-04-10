Изготовление фирменных полиэтиленовых пакетов с логотипом компаний

Наша компания предлагает в Керчи разнообразную качественную полноцветную полиграфию: визитки, календари, листовки, еврофлаера, каталоги, буклеты, шелфтокеры. С удовольствием изготовим для Вас пластиковые карты, хенгеры, наклейки, осуществим печать на пакетах, печать-нанесение изображений на чашки. Для оформления Вашей продукции и повышения продаж изготовим упаковку и этикетку, а для оформления торговой точки либо рекламной кампании – напечатаем баннер, пленку Оракал, постеры для бордов, плакаты больших размеров.

Печать на полиэтиленовых пакетов логотипов — это распространенное явление в современном мире рекламы. Многие фирмы и компании используют этот хитрый ход, чтобы клиенты как можно чаще видели перед собой лого на улицах, в общественных местах и транспорте. Кроме того, это мало затратный способ сделать более узнаваемой торговую марку, заведение, магазин. По статистике, пакеты с логотипом являются более эффективной рекламой, чем крупные плакаты или бигборды

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