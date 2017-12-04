Изготовление и строительство 20 комплексов ливневых очистных сооружений для объекта «Керченский мост»

Строители Керченского моста думают об экологии. Все поверхностные стоки со строительных площадок проходят многоступенчатую очистку и обеззараживание.

Очистные сооружения разделены на две группы. Первая группа – это временные очистные сооружения на период строительства. Вторая группа – постоянные, которые используются при эксплуатации сооружения.

По сути строительство такого сооружения не навредит экологии акваторий Азовского и Черного морей.

Фото временных ливневых очистных сооружений на развязках Керченского моста

Информация сайта http://aquaconsulting.ru/20-kompleksov-los-dlya-ob-ekta-kerchenskij-most

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