Изготовление и строительство 20 комплексов ливневых очистных сооружений для объекта «Керченский мост»

Строители Керченского моста думают об экологии. Все поверхностные стоки со строительных площадок проходят многоступенчатую очистку и обеззараживание.
Очистные сооружения разделены на две группы. Первая группа – это временные очистные сооружения на период строительства. Вторая группа – постоянные, которые используются при эксплуатации сооружения.
По сути строительство такого сооружения не навредит экологии акваторий Азовского и Черного морей.
Информация сайта http://aquaconsulting.ru/20-kompleksov-los-dlya-ob-ekta-kerchenskij-most
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