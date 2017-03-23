Изменение порядка расчета за электроэнергию не станет причиной роста цен

Изменение модели энергорынка в республике не повлияет на стоимость товаров и услуг для потребителей. Об этом сообщила председатель Государственного комитета по ценам и тарифам республики Крым Нина Зотович в эфире программы «Гость в студии».

Как пояснила Нина Зотович, с 1 января 2017 года крымские предприятия и организации работают в новых условиях – постановлением Правительства РФ республика отнесена к территориям, которые объединены в первую ценовую зону оптового рынка, что означает переход на нерегулируемые тарифы в сфере электроэнергетики для потребителей категории «Прочие». Однако изменение порядка расчета за электроэнергию для крымских предприятий и организаций не станет причиной роста цен на товары и услуги.

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«Для всех регулируемых категорий товаров и услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и прочие, роста стоимости в связи с этими изменениями не последует, так как все возможные изменения цены электроэнергии мы уже заложили в этот товар еще в декабре 2016 года. Плановое же повышение цены за электроэнергию для населения произойдет по графику — только 1 января и 1 июля на фиксированный уровень и не превысит 15%», — сообщила глава госкомитета.

Что же касается стоимости нерегулируемых товаров и услуг, Нина Зотович еще раз отметила, что их стоимость формируется рыночным путем. При этом председатель ГКЦТ РК пояснила, что принятым постановлением об отнесении первую ценовую зону оптового рынка крымские предприятия и организации защищены от резкого роста стоимости электроэнергии – на 2017 год изменение цены ограничено уровнем в 6%.



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