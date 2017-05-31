Износ электросетей в Крыму – более 50 процентов

В Крыму прогнозируется увеличение роста промышленности, открытие новых объектов, а также усиление аграрного сектора. В связи с этим, полуострову необходимо большее количество электроэнергии.

Как сообщает издание «Крымский журнал», износ сетей «Крымэнерго» составляет порядка 60 процентов. В связи с этим, тотальная реконструкция всех электрических сетей крайне необходима, ведь по прогнозам, потребление Крымом электричества, с 2020 года возрастет практически в 2 раза и будет составлять 2,6 гигаватта (по сравнению с 1,25 на текущий момент).

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В «Крымэнерго» отмечают, что полная реконструкция энергосетей будет завершена к 2018 году. Если все будет сделано по графику, то перебоев с электричеством можно не бояться.

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