Известные люди Керчи

Керчь — один из самых старых городов мира и самый древний городище России. В наше время на его территории находится большое количество памятников истории и архитектуры, относящихся к разным эпохам и культурам. Это город—герой с многовековой историей. За более 2600 лет здесь менялась не только архитектура и история, а и население, какие только народности и национальности здесь не проживали.

Многие не знают, что на керченских землях в своё время проживало много известных богов, царей, правителей. Но есть и те, кого знают и помнят по сегодняшний день. Именно про них вам расскажет редакция KerchINFO.com в этой статье.

И так, вашему вниманию представлен топ—10 известных людей, родившихся в Керчи:

1. Дмитрий Грачев. Российский пародист, действующий резидент комедийного проекта «Камеди Клаб», многие его знают, как человека, который очень похож на Владимира Путина. Дмитрий родился в Керчи 23 декабря 1977 года.

2. Ульяна Лопаткина—Корнева. Известная русская балерина, прима Мариинского театра в Санкт—Петербурге и народная артистка РФ родилась 23 октября 1973 в городе Керчь.

3. Ковтун Валерий Андреевич. Аккордеонист, солист Москонцерта, народный артист Российской Федерации. Этот талантливый и творческий человек родился в Керчи в 1942 году.

4. Ефросинина Мария Александровна. Телеведущая. Родилась 25 мая 1979, Керчь, УССР.

5. Алёна Свиридова. Российская певица, актриса, телеведущая. Член Союза писателей РФ (2002), Заслуженная артистка РФ (2004). Родилась 14 августа 1962 года в Керчи.

6. Георгий Семёнович Епифанцев. Советский актёр театра и кино. Родился 31 мая 1939 года в пос. Камыш—Бурун, район Аршинцево (Керчь). Актёр известен по ролям в фильмах «Фома Гордеев», «Девять дней одного года», «Непридуманная история», «Приваловские миллионы», «Истоки», «С любимыми не расставайтесь», «Это я — дурочка» и по телесериалу «Угрюм—река».

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7. Надежда Матвеева. Теле и радио ведущая. Надежда (настоящее имя Людмила) Матвеева родилась 15 ноября 1968 года в Керчи.

8. Володя Дубинин. Пионер—герой, участник Великой Отечественной войны. Родился: 29 августа 1927, погиб 4 января 1942 (14 лет)

9. Наталия Петровна Ченчик . Родилась в Керчи 7 ноября 1950 года. Наталья известна по небольшим, но ярким ролям в кинохитах «Место встречи изменить нельзя» и «Военно—полевой роман«. Также Ченчик озвучивала мультипликационные фильмы.

10. Юрий Николаевич Аджем. Известный советский футболист и российский тренер. Родился 14 января 1953 года в городе Керчь. Юрий Аджем — мастер спорта СССР международного класса. Известен по своим выступлениям за симферопольскую «Таврию» и московский ЦСКА. В составе молодёжной сборной СССР дважды становился чемпионом Европы.

Детство, проведенное у двух морей, – казалось бы, о таком счастье можно только мечтать, наша редакция представила вашему вниманию знаменитых людей, которым повезло появиться на свет именно в таком месте — городе-герое Керчи.



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