JDM КЕРЧЬ: яркие спорт-кары города

Знакомьтесь, это новое молодежное объединение нашего города, которые называют себя «JDMшики».

В апреле 2016 года в Керчи образовался новый автомобильный клуб, в состав которого вошли красочные японские машины, предназначеные для особой езды. Парни назвали себя «JDMшики «Гонки Керчи 82» и зачастую своими автомобилями украшают различные мероприятия в Керчи.

Сейчас в клубе 9 машин: это 3 автомобиля «Toyota Celica», две «Mazda RX-8», Toyota Supra, Honda Prelude, Infiniti G35 и Hyundai Tiburon (это не JDM, но зато красивое купе:)). Как утверждают участники клуба, они приверженцы соблюдения ПДД и выступают за уважение других участников движения.

Для тех, кто не в курсе, расскажем, что JDM в переводе означает Японский внутренний рынок. Такие машины предназначены для особой езды и часто выступают во всех видах авто-спорта: дрифт, драг, кольцевые гонки, ралли (легковые), ралли-дакар (джипы), гонки Формулы1. Добавим что представители JDM частые гости соревнований по авто-тюнингу.

Керчане рассказывают, что выбрали именно такое авто не только из-за уникальности и привлекательности. Водители уверяют, что стильные машины надежные и комфортные на дороге.

Как рассказал основатель клуба Заур КУАДЖЕ, 8 апреля 2016 года он случайно познакомился с Владимиром Захаровым.

«Как говорится, моряк моряка видит из далека. Так и мы познакомились, ведь и у меня, и у Вовы яркие автомобили одной марки — «Toyota Celica». С этого все и началось. С тех пор мы часто выезжали вместе, знакомились с другими ребятами», — рассказал Заур.

Добавим, что яркую колонну спортивных машин можно часто увидеть на городских мероприятиях, на автослетах и пробегах, на выставках и гонках.

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