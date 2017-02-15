К домам для переселенцев ведут новую дорогу (фото)

Дома для переселенцев с улицы Цементная Слободка через пару недель должны уже быть готовы. Самое время заняться благоустройством не только придомовой территории, но и дороги, которая ведёт к домам.

Раннее проезжая часть в районе Нижнего Солнечного, где возводятся два трёхэтажных дома для переселенцев, больше была похожа на «заезженную» просёлочную дорогу. После каждых осадков при «плюсовой» температуре проезжая часть превращалась в грязь. Логично, что селить жителей санитарной зоны Керченского моста в дома, к которым нужно добираться сквозь болото, нельзя.

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Ремонт внутриквартального дорожного полотна на Нижнем Солнечном начался 12 февраля.

Напомним, что дома должны быть сданы в эксплуатацию уже к началу марта 2017 года. Новых квартир ждёт 83 семьи.

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