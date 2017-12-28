К открытию Крымского моста Керчь готовит парк «Патриот» и крепость

В Керчи работают над стратегией по развитию Керчи, как туристического комплекса: «Мы понимаем, что скоро запустят мост, может быть не всю «Тавриду», но мост запустят точно, и мы ожидаем лавинное количество туристов, которые поедут уже летом 2018 года в Крым» – сообщил сегодня на итоговой пресс-конференции с керченскими СМИ глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

В планах городских властей -завлечь туристов в город, поэтому просто необходимо, чтобы заработал туристический кластер: заработали гостиницы, бары, рестораны, нужно сделать людям комфортно.

Как рассказал Сергей БОРОЗДИН, рабочая группа по этому вопросу уже создана: «На 2018 год мы уже планируем начало строительства парка «Патриот» и строительство новой дороги от шоссе Героев Сталинграда до Крепости Керчь (мы её уже начали проектировать и я думаю, что мы найдём источник финансирования на 2018 год на её строительство) и там мы планируем строительство парка. Парк «Патриот» на данный момент заявляет, что в 2018 году они начинают строиться. Если они достаточными темпами начнут строиться, и первые два кластера построят, то они ожидают до миллиона туристов в год».

Читайте: Как подрядчики «Тавриды» и Крымского моста помогли в ремонте керченских дорог?

Восточно-Крымскому Историко-культурному Музею-заповеднику на восстановление Крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломен, а также Митридатских лестниц уже выделены денежные средства. По мнению Сергея БОРОЗДИНА, эти объекты будут однозначно притягивать туристов, поскольку они не развлекательные, а уникальные – «это то, что нельзя построить».

Кроме этого власти города готовы рассматривать инвест-проекты на строительство развлекательных комплексов – аквапарка, зоопарка или дельфинария. По последним проектам, по словам Сергея БОРОЗДИНА, уже идут переговоры.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

