Согласно предварительному прогнозу погоды в акватории Керченского пролива 29 декабря и в первой половине дня 30 декабря ожидается ухудшение погодных условий из-за сильного ветра (до 20-25 м/с). Существует вероятность полной остановки работы Керченской паромной переправы на 12 и более часов. Аналогичные погодные условия не исключены и 31 декабря.

Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде. Рекомендуем планировать свои поездки с учетом данных прогнозов. Следите за нашими дальнейшими сообщениями.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

