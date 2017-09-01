К первому классу готовы

КерчьИНФО продолжает серию фоторепортажей Дня знаний. Утро в Керченской школе №2.

Если помните из уроков истории, до конца 17 века, 1-го сентября в России праздновали Новый год. Главным в переносе праздников с осени в зиму, стал реформатор Пётр 1. Однако традиция отмечать Первое сентября не исчезла. Каждый год сотни тысяч нарядных школьников по всей стране выстраиваются в линейки, выглядывают из под букетов с цветами, дают первые звонки, волнуются перед выступлениями на сцене, выпускают в небо воздушные шары, встречаются с одноклассниками и учителями, получают учебники…

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Конечно,каждая школа придумывает свою праздничную программу и готовится к этому дню заранее, например, Керченская школа № 2 для родителей первоклашек придумала специальную памятку: что должен знать и уметь первоклассник, каким должно быть утро будущего школьника, нужно ли делать домашнее задание и как правильно выбрать первый портфель.

Фотоматериалы читательницы КерчьИНФО Людмилы Бахаревой подтверждают готовность к школе не только детей, но и родителей.

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